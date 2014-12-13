ООН: количество погибших на востоке Украины превысило 4,5 тыс человек

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ ООН обновила данные по погибшим и пострадавшим на востоке Украины, с апреля жертвами конфликта стали 4634 человека, говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), опубликованном 12 декабря, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В докладе приводятся данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Всемирной организации здравоохранения, согласно которым, количество погибших на Украине — 4634 человека (включая 298 человек — пассажиров рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур). Ранены — 10243 человека.

Согласно последним оценкам, около 5,2 миллиона человек проживают в зонах конфликта. Количество внутренне перемещенных лиц составляет 542080 человек, еще 567956 человек стали беженцами в других странах.