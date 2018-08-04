ООН: КНДР продолжает реализацию ядерной программы

Баку. 4 августа.REPORT.AZ/ Северная Корея в нарушение санкций ООН, введенных в декабре 2017 года, не заморозила и не прекратила разработку ядерной и ракетной программ.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН, представленном в комитете Совбеза по санкциям в отношении КНДР.

В сентябре 2017 года Совет Безопасности ООН наложил полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции и ограничил продажу Пхеньяну нефтепродуктов, говорится в документе.

В ООН также считают, что КНДР нарушала запрет на экспорт текстильной продукции. В КНДР пока никак не прокомментировали указанный вопрос.