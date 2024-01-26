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ООН: Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке

ООН: Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке Казнь заключенного азотом в США может приравниваться к пытке.
Другие страны
26 января 2024 г. 13:52
ООН: Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке

Казнь заключенного азотом в США может приравниваться к пытке.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

"Я глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, несмотря на серьезные опасения, что этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - сказано в документе.

Тюрк отметил, что смертная казнь несовместима с основополагающим правом на жизнь, и призвал все государства ввести мораторий на ее применение.

Ранее генпрокурор Алабамы сообщил, что новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. Такая высшая мера санкционирована в трех штатах США, однако на практике до сих пор ни разу не применялась. В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что спровоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть.

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Версия на английском языке UN: Execution of American prisoner by nitrogen gas could amount to torture
Версия на азербайджанском языке BMT: “ABŞ-də məhbusun azot qazı ilə edam edilməsini işgəncə hesab etmək olar”

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