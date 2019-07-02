ООН: Каждый 45-й беженец погибает в Средиземном море

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что каждый 45-й беженец погибает при попытке пересечь Средиземное море, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В 2015 году умирал каждый 269 беженец и мигрант, годом позже уже каждый 71-й, а в этом году и вовсе каждый 45-й", - заявил представитель УВКБ ООН в Германии Доминик Барч.

Отмечается, что в общей сложности в прошлом году утонули 2 277 человек, в этом году, по данным ООН, число составило 584 человека. Всего с 2015 года 14 867 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море.