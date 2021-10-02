ООН: К концу 2022 году можно вакцинировать от коронавируса весь мир

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, призвал все страны мира объединиться в борьбе с пандемией SARS-CoV-2 и обеспечить всемирную вакцинацию против коронавируса к концу 2022 года.

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, призвал все страны мира объединиться в борьбе с пандемией SARS-CoV-2 и обеспечить всемирную вакцинацию против коронавируса к концу 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача - обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года" - сказал Шахид.

Он отметил, что с трибуны ООН прозвучали обнадеживающие слова от представителей стран производителей противоковидных вакций - США, Индии, Китая и других.