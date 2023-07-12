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ООН: К 2030 году 575 млн человек в мире будут бороться с крайней нищетой

ООН: К 2030 году 575 млн человек в мире будут бороться с крайней нищетой К 2030 году 575 млн человек в мире продолжат бороться с крайней нищетой, а 84 млн детей не смогут идти в школу. Соответствующий прогноз содержится в отчете ООН.
Другие страны
12 июля 2023 г. 03:24
ООН: К 2030 году 575 млн человек в мире будут бороться с крайней нищетой

К 2030 году 575 млн человек в мире продолжат бороться с крайней нищетой, а 84 млн детей не смогут идти в школу. Соответствующий прогноз содержится в отчете ООН.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в отчете привлекается внимание к рискам реализации Целей развития на период до 2030 года, в том числе "устранению голода".

Отмечается, что только 15% из 140 конкретных задач в контексте 17 широкомасштабных целей ООН, принятых мировыми лидерами в 2015 году для улучшения жизни более чем 7 млрд человек, будут достигнуты к концу десятилетия.

"Если мы не начнем действовать уже сейчас, наша повестка до 2030 года останется "надгробной плитой" для всего мира. Неспособность добиться прогресса в этом процессе может означать углубление неравенства и увеличение риска разделения мира", - предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в предисловии к отчету.

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Версия на азербайджанском языке BMT: 2030-cu ildə yarım milyard insan hələ də ifrat yoxsulluq içində yaşayacaq 

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