ООН: Йемену грозит кризис из-за нехватки топлива

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Острая нехватка топлива может парализовать жизнь в Йемене. С таким предупреждением выступила Организация Объединенных Наций, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам высокопоставленного чиновника ООН, существует опасность, что в течение нескольких дней жизнь в стране полностью остановится, не смогут функционировать система здравоохранения, телекоммуникационные системы, водоснабжение.

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией организовала блокаду Йемена, чтобы пресечь поставки оружия повстанцам-хуситам.

В ООН считают, что эта блокада препятствует доставке гуманитарных грузов.