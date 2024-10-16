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ООН: Израиль с начала октября отказал в доступе в Газу 141 гуманитарной миссии

ООН: Израиль с начала октября отказал в доступе в Газу 141 гуманитарной миссии Правительство Израиля с начала октября отказало в доступе в сектор Газа почти половине из 285 гуманитарных миссий.
Другие страны
16 октября 2024 г. 08:56
ООН: Израиль с начала октября отказал в доступе в Газу 141 гуманитарной миссии

Правительство Израиля с начала октября отказало в доступе в сектор Газа почти половине из 285 гуманитарных миссий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.

По его данным, в общей сложности в период с 1 по 14 октября было запланировано 285 гуманитарных миссий, при этом 141 из них (49%) было отказано в доступе, 85 (30%) оказано содействие. Еще 49 операций (17%) столкнулись с препятствиями, 10 миссий (4%) были отменены в связи с логистическими вопросами или из соображений безопасности.

В докладе отмечается, что в сентябре в сектор Газа было запланировано в общей сложности 667 гуманитарных миссий. Из них 305 операциям было оказано содействие, 138 миссий получили отказ в доступе.

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Версия на английском языке Israel denies access to nearly half of Gaza humanitarian missions in October

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