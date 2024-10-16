ООН: Израиль с начала октября отказал в доступе в Газу 141 гуманитарной миссии

Правительство Израиля с начала октября отказало в доступе в сектор Газа почти половине из 285 гуманитарных миссий.
Как передает
По его данным, в общей сложности в период с 1 по 14 октября было запланировано 285 гуманитарных миссий, при этом 141 из них (49%) было отказано в доступе, 85 (30%) оказано содействие. Еще 49 операций (17%) столкнулись с препятствиями, 10 миссий (4%) были отменены в связи с логистическими вопросами или из соображений безопасности.
В докладе отмечается, что в сентябре в сектор Газа было запланировано в общей сложности 667 гуманитарных миссий. Из них 305 операциям было оказано содействие, 138 миссий получили отказ в доступе.