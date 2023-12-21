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ООН: Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа

ООН: Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа Израильские власти отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 07:28
ООН: Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа

Израильские власти отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Израильские военные 20 декабря обозначили новую территорию, подлежащую немедленной эвакуации, она охватывает 20% центральной и южной частей города Хан-Юнис", - говорится в заявлении пресс-службы управления.

УКГВ отмечает, что на обозначенной израильскими военными территории находятся 32 убежища, в которых укрываются более 141 тыс. внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть северную часть сектора Газа.

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