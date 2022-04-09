ООН: Из-за засухи в странах Африканского Рога могут пострадать 15 млн человек

Страны Африканского Рога охвачены сильнейшей за последние десятилетия засухой.

Страны Африканского Рога охвачены сильнейшей за последние десятилетия засухой.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, по оценкам, от засухи серьезно пострадали примерно 15 млн человек – 3 млн в Кении, 5 млн в Сомали и 7 млн в Эфиопии.

К середине года ожидается значительное ухудшение ситуации и для предотвращения этой катастрофы срочно необходима эффективная гуманитарная программа.

Кризис развился в результате нескольких неудачных сезонов дождей, к которым добавились другие негативные факторы - конфликты, отсутствие безопасности, экстремальные погодные условия, изменение климата, пустынная саранча и негативные социально-экономические последствия пандемии COVID-19.

Хотя страны Африканского Рога (регион на востоке Африки, в который объединяют Эфиопию и страны, находящиеся под ее влиянием: Джибути, Эритрею и Сомали - ред.) переживают климатический кризис на протяжении последних десятилетий, воздействие нынешней засухи оказалось особенно серьезным. Существует риск голода и недоедания, поскольку ситуация с продовольственной безопасностью стремительно ухудшается.

Пастбища и водоемы высыхают по всему региону. Наблюдается падеж скота, люди теряют источники средств к существованию. Тысячи акров посевов были уничтожены; только в Кении в конце прошлого года из-за засухи погибло 1,4 млн голов скота. В некоторых районах страны проблема нехватки воды приобрела особую остроту, такой засухи здесь не было последние 40 лет. В ноябре прошлого года правительство было вынуждено объявить там чрезвычайное положение.

Десятки тысяч семей покидают дома в поисках продовольствия, воды и пастбищ, что приводит к сокращению и без того ограниченных природных ресурсов. Засуха также повысила риск конфликтов, поскольку фермерские и скотоводческие общины борются за сокращающиеся запасы воды.

Пострадавшее население в Сомали переместится из сельских районов в городские центры. Дальнейшее перемещение в крупные города приведет к перегрузке критически важных служб, таких как здравоохранение, а также к вспышкам инфекционных заболеваний.

Отмечается переселение людей из Сомали в Эфиопию, возможно, - в поисках доступа к воде и пастбищам. Однако Эфиопия также страдает от тяжелых последствий засухи на юге и юго-востоке страны.