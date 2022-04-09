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ООН: Из-за засухи в странах Африканского Рога могут пострадать 15 млн человек

ООН: Из-за засухи в странах Африканского Рога могут пострадать 15 млн человек Страны Африканского Рога охвачены сильнейшей за последние десятилетия засухой.
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9 апреля 2022 г. 20:54
ООН: Из-за засухи в странах Африканского Рога могут пострадать 15 млн человек

Страны Африканского Рога охвачены сильнейшей за последние десятилетия засухой.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, по оценкам, от засухи серьезно пострадали примерно 15 млн человек – 3 млн в Кении, 5 млн в Сомали и 7 млн в Эфиопии.

К середине года ожидается значительное ухудшение ситуации и для предотвращения этой катастрофы срочно необходима эффективная гуманитарная программа.

Кризис развился в результате нескольких неудачных сезонов дождей, к которым добавились другие негативные факторы - конфликты, отсутствие безопасности, экстремальные погодные условия, изменение климата, пустынная саранча и негативные социально-экономические последствия пандемии COVID-19.

Хотя страны Африканского Рога (регион на востоке Африки, в который объединяют Эфиопию и страны, находящиеся под ее влиянием: Джибути, Эритрею и Сомали - ред.) переживают климатический кризис на протяжении последних десятилетий, воздействие нынешней засухи оказалось особенно серьезным. Существует риск голода и недоедания, поскольку ситуация с продовольственной безопасностью стремительно ухудшается.

Пастбища и водоемы высыхают по всему региону. Наблюдается падеж скота, люди теряют источники средств к существованию. Тысячи акров посевов были уничтожены; только в Кении в конце прошлого года из-за засухи погибло 1,4 млн голов скота. В некоторых районах страны проблема нехватки воды приобрела особую остроту, такой засухи здесь не было последние 40 лет. В ноябре прошлого года правительство было вынуждено объявить там чрезвычайное положение.

Десятки тысяч семей покидают дома в поисках продовольствия, воды и пастбищ, что приводит к сокращению и без того ограниченных природных ресурсов. Засуха также повысила риск конфликтов, поскольку фермерские и скотоводческие общины борются за сокращающиеся запасы воды.

Пострадавшее население в Сомали переместится из сельских районов в городские центры. Дальнейшее перемещение в крупные города приведет к перегрузке критически важных служб, таких как здравоохранение, а также к вспышкам инфекционных заболеваний.

Отмечается переселение людей из Сомали в Эфиопию, возможно, - в поисках доступа к воде и пастбищам. Однако Эфиопия также страдает от тяжелых последствий засухи на юге и юго-востоке страны.

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