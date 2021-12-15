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ООН: Из-за пандемии в мире растет число голодающих

ООН: Из-за пандемии в мире растет число голодающих Из-за пандемии коронавируса по всему миру выросло число людей, страдающих от хронического голода. Рост превысил отметку в 130 млн.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 14:06
ООН: Из-за пандемии в мире растет число голодающих

Из-за пандемии коронавируса по всему миру выросло число людей, страдающих от хронического голода. Рост превысил отметку в 130 млн.

Как передает Report, об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Согласно подсчетам, миру потребуется как минимум 200 млрд долларов на восстановление только экосистем суши к 2030 году, не считая загрязнения пластиком мирового океана.

К 2050 году население Земли вырастет до примерно 10 млрд, и того, чтобы обеспечить их продовольствием нужно увеличить производство на 50%.

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Версия на английском языке UN: Number of people stricken by famine growing worldwide due to pandemic

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