ООН: Из-за пандемии в мире растет число голодающих

Из-за пандемии коронавируса по всему миру выросло число людей, страдающих от хронического голода. Рост превысил отметку в 130 млн.

Из-за пандемии коронавируса по всему миру выросло число людей, страдающих от хронического голода. Рост превысил отметку в 130 млн.

Как передает Report, об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Согласно подсчетам, миру потребуется как минимум 200 млрд долларов на восстановление только экосистем суши к 2030 году, не считая загрязнения пластиком мирового океана.

К 2050 году население Земли вырастет до примерно 10 млрд, и того, чтобы обеспечить их продовольствием нужно увеличить производство на 50%.