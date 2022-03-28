ООН: Из-за кризиса в Украине Йемен, Афганистан, Сирия и ряд других стран столкнутся с голодом

В связи с украинским кризисом и антироссийскими санкциями Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога первыми столкнутся с катастрофическим голодом.

В связи с украинским кризисом и антироссийскими санкциями Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога первыми столкнутся с катастрофическим голодом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

"Сейчас отголоски кризиса ощущаются во всем мире, стремительно растущие цены на продукты питания, энергию и удобрения угрожают перерасти в глобальный голод", - сказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

По прогнозу Всемирной продовольственной программы при ООН (WFP), в 2022 году наступит катастрофический голод, который коснется 44 миллионов человек в 38 странах.