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ООН: Из-за атак число перемещенных в Ливане составило около 120 тыс. человек

ООН: Из-за атак число перемещенных в Ливане составило около 120 тыс. человек Около 120 тыс. человек были перемещены за неделю в Ливане в результате ударов ВС Израиля. Эти цифры растут.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 13:15
ООН: Из-за атак число перемещенных в Ливане составило около 120 тыс. человек

Около 120 тыс. человек были перемещены за неделю в Ливане в результате ударов ВС Израиля. Эти цифры растут.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге в Женеве Координатор гумпомощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Ливане Имран Раза.

"Менее чем за неделю было потеряно не менее 700 жизней, тысячи получили ранения и почти 120 тыс. человек были перемещены всего за несколько часов. Эти цифры продолжают расти, пока мы тут выступаем", - отметил он.

Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. По данным ливанских властей, с начала израильских бомбардировок с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тыс. мирных жителей.

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