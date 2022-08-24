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ООН: Из Украины в страны Европы прибыли более 6,8 млн беженцев

ООН: Из Украины в страны Европы прибыли более 6,8 млн беженцев C 24 февраля по 23 августа 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 6,85 млн беженцев с Украины.
Другие страны
24 августа 2022 г. 23:32
ООН: Из Украины в страны Европы прибыли более 6,8 млн беженцев

C 24 февраля по 23 августа 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 6,85 млн беженцев с Украины.

Как сообщает Report, данные приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Более 3,93 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи.

По состоянию на 23 августа в европейские страны прибыли 6 858 825 украинских беженцев, в том числе 2 308 790 - в Россию, 1 338 339 - в Польшу, 967 000 - в Германию, 415 859 - в Чехию, 159 968 - в Италию, 145 000 - в Турцию, 137 637 - в Испанию, 115 200 - в Великобританию. В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. человек.

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