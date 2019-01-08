ООН ищет страну, которая приютит девушку, бежавшую из Саудовской Аравии

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ ООН в ближайшие дни найдет страну, которая даст убежище находящейся в Таиланде 18-летней девушке из Саудовской Аравии, бежавшей от своей семьи из-за попытки выдать замуж против ее воли, сообщает Report cо ссылкой на CNN Turk.

Cегодня днем сотрудники аппарата бангкокского представительства Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев вывели девушку, прожившую почти четыре дня в транзитной зоне, из здания аэропорта. У нее есть с пятидневное разрешение таиландских властей на временное нахождение в стране. В течение пяти дней сотрудники ООН должны найти страну, которая будет готова предоставить беглянке постоянное убежище.

Жительница Саудовской Аравии Рахаф Альканун 18-ти лет прибыла в Бангкок на прошлой неделе как транзитный пассажир по пути в Австралию. В транзитном зале аэропорта Суваннапхум в Бангкоке у нее отобрали паспорт сотрудники посольства Саудовской Аравии, предупрежденные отцом девушки. Ей было предложено вернуться на родину первым же рейсом, однако девушка бежала от дипломатов и с субботы по утро вторника оставалась в транзитной зоне аэропорта.