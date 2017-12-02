ООН ищет более 22 миллиарда долларов для жертв войны и гуманитарных кризисов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ ООН обратилась с призывом к международным донорам направить в общей сложности $22,5 млрд, которые будут выделены в 2018 году на помощь людям, затронутым конфликтами и стихийными бедствиями.

«От Южного Судана до Сирии и от Афганистана до беженцев из Мьянмы, конфликты являются причиной человеческих страданий. И в большинстве случаев это конфликты без конца»,- говорится в сообщении. По сообщению организации, гуманитарной помощи ждут 136 млн человек из 26 стран, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий.

Самый острый гуманитарный кризис ощущается в Йемене. Там 22 миллионам человек необходима гуманитарная помощь.

Катастрофу усугубляет еще то, что Саудовская Аравия блокирует всяческую гумпомощь в Йемен, где люди страдают от конфликтов и эпидемии холеры.

"В Нигерии 14,5 миллиона человек, особенно женщины, нуждаются в помощи и защите из-за боевых действий между военными и вооруженными группами.

Около 13 миллионов человек нуждаются в гумпомощи в Конго. Треть денег, запрошенных ООН, - это помощь сирийским жертвам худшей гуманитарной катастрофы на земле",- говорится в сообщении. Так, на борьбу с последствиями сирийского кризиса требуется свыше $7 млрд. Из них около $3,5 млрд необходимы сирийцам, находящимся на территории своей страны, и еще около $4 млрд - беженцам из Сирии в соседних государствах.

Особо остро в денежных средствах нуждаются около 90 млн людей по всему миру.