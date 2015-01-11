ООН и США призвали Израиль и Палестину вернуться к переговорам

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и госсекретарь США Джон Керри заявили о необходимости скорейшего возобновления переговоров между Израилем и Палестиной, говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Пан Ги Мун и Джон Керри провели встречу на полях экономического форума в Индии.

"Они обсудили вопросы международной безопасности, включая усилия ООН по борьбе с кризисом в Ливии, необходимость скорейшего возвращения к переговорам для достижения приемлемого решения для обеих сторон израильско-палестинского конфликта, а также необходимость добиться прогресса по ядерному разоружению на Корейском полуострове", - заявили в пресс-службе генсека ООН в воскресенье, информирует Report

Глава палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас 31 декабря подписал Римский статут МУС и объявил о намерении использовать членство для выдвижения исков против израильских политиков и военных. Израиль осудил действия Аббаса, расценив их как односторонний шаг, который подрывает перспективы для мирных переговоров между Палестиной и Израилем.