ООН и МККК выступили с совместным призывом обеспечить защиту гражданских лиц в условиях конфликта

Баку. 1 ноября.REPORT.AZ/ В Женеве Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность по поводу последствий конфликтов для гражданского населения и призвали принять конкретные меры по предотвращению страданий населения стран, охваченных вооруженными столкновениями и кризисами, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

"Сегодня ООН и Международный Комитет Красного Креста призвали покончить с безнаказанностью и с бездушным пренебрежением к человеческой жизни и подтвердить приверженность международному гуманитарному праву. Мы призываем всех, кто имеет возможность, оказать влияние на все стороны в конфликте и потребовать от них, чтобы они гуманно обращались с людьми и соблюдали закон", - заявил Пан Ги Мун на совместной пресс-конференции с президентом МККК.

Глава ООН отметил, что необходимо принимать решительные политические и дипломатические меры, обращаться в национальные и специальные трибуналы или суды.

Глава ООН напомнил о страданиях жителей других стран, охваченных конфликтами и кризисами. "От Афганистана до Центральноафриканской Республики, от Украины до Йемена комбатанты и те, кто их контролирует, попирают самые основные правила человечества", - сказал Пан Ги Мун.