ООН и афганские власти сообщили об уменьшении плантаций опиума

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Площадь плантаций опиумного мака в Афганистане сократилась почти на 20%, уменьшение зафиксировано впервые за последние шесть лет.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и министерства Афганистана по борьбе с наркотиками, опубликованного в среду.

Согласно этим данным, посевные площади, на которых выращивается опиумный мак, в 2015 году составили 183 тысяч гектаров, что на 19% меньше по сравнению с прошлым годом, когда посевные площади достигали 224 тысяч гектаров.

Согласно докладу, основной причиной уменьшения посевных площадей опиумного мака стали неблагоприятные погодные условия, а также государственные кампании по пропаганде.