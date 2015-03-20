ООН: Гуманитарная ситуация на востоке Украины остается тяжелой

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Украине в гуманитарной помощи нуждаются около пяти миллионов человек, пострадавших в результате конфликта на востоке. Многие из них лишены пенсий и других социальных выплат. Доступ к лицам, нуждающимся в помощи, затруднен, в том числе из-за ограничений на передвижение. В зонах конфликта разрушены многие школы и медицинские учреждения. Как сообщает Report, об этом заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джон Гинг.

Джон Гинг подчеркнул, что конфликт на востоке Украины привел к тому, что 1,7 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством. Более миллиона из них стали внутренне перемещенными лицами. Многие бежали в Россию. Представитель ООН сказал, что гуманитарная ситуация на востоке Украины остается крайне тяжелой и после прекращения боевых действий.

Подводя итоги, Джон Гинг заявил, что главные проблемы для гуманитарного сообщества заключаются в отсутствии доступа к нуждающимся лицам и в нехватке средств для оказания им помощи. Он напомнил, что ООН запросила у доноров для Украины 316 миллионов долларов США. Пока выделены лишь пять процентов этой суммы.

В ходе конфликта на востоке Украины было убито более шести тысяч человек и 15 тыс. получили ранения.