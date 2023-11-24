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ООН: Гуманитарная пауза позволила нарастить помощь сектору Газа

ООН: Гуманитарная пауза позволила нарастить помощь сектору Газа Начавшаяся гуманитарная пауза позволила ООН нарастить поставки помощи в сектор Газа.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 22:50
ООН: Гуманитарная пауза позволила нарастить помощь сектору Газа

Начавшаяся гуманитарная пауза позволила ООН нарастить поставки помощи в сектор Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Во время гуманитарной паузы, которая действует с утра, ООН смогла нарастить поставки гуманитарной помощи в Газу, - говорится в распространенном УКГВ заявлении. - Сотни тысяч людей получили еду, воду, медикаменты и другие предметы первой необходимости".

Отмечается, что в состав самого крупного с 7 октября гуманитарного конвоя вошло 137 грузовых автомобилей. Они были разгружены в расположенном в Газе пункте Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

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