ООН: Гуманитарная пауза позволила нарастить помощь сектору Газа

Начавшаяся гуманитарная пауза позволила ООН нарастить поставки помощи в сектор Газа.
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"Во время гуманитарной паузы, которая действует с утра, ООН смогла нарастить поставки гуманитарной помощи в Газу, - говорится в распространенном УКГВ заявлении. - Сотни тысяч людей получили еду, воду, медикаменты и другие предметы первой необходимости".
Отмечается, что в состав самого крупного с 7 октября гуманитарного конвоя вошло 137 грузовых автомобилей. Они были разгружены в расположенном в Газе пункте Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.