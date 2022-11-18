ООН готова способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России

ООН после продления зерновой сделки полностью привержена устранению остающихся барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.
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Он отметил, что генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш приветствовал продление на 120 дней зерновой сделки, "которая обеспечивает экспорт зерна, продовольствия и удобрений с Украины".
"ООН полностью привержена поддержке Совместного координационного центра в Стамбуле с целью сохранить эту жизненно важную линию поставок. ООН также полностью привержена устранению остающихся барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации", - подчеркнул Ф. Хак.