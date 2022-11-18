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ООН готова способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России

ООН готова способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России ООН после продления зерновой сделки полностью привержена устранению остающихся барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 00:04
ООН готова способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России

ООН после продления зерновой сделки полностью привержена устранению остающихся барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он отметил, что генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш приветствовал продление на 120 дней зерновой сделки, "которая обеспечивает экспорт зерна, продовольствия и удобрений с Украины".

"ООН полностью привержена поддержке Совместного координационного центра в Стамбуле с целью сохранить эту жизненно важную линию поставок. ООН также полностью привержена устранению остающихся барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации", - подчеркнул Ф. Хак.

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