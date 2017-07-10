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    ООН готова оказать помощь властям Ирака в восстановлении Мосула

    Генсек ООН назвал освобождение Мосула значительным шагом в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ ООН готова оказать помощь властям Ирака в создании в Мосуле условий для возвращения мирных жителей.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Генсек ООН назвал освобождение Мосула "значительным шагом в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом".

    "ООН готова оказать помощь правительству Ирака в будущих задачах по созданию условий, необходимых для добровольного, безопасного и достойного возвращения перемещенных людей, восстановления верховенства права в освобожденных областях, предотвращения возобновления насилия, а также способствовать привлечению всех нарушителей к ответственности", - сообщил Дюжаррик.

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