ООН готова оказать помощь властям Ирака в восстановлении Мосула

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ ООН готова оказать помощь властям Ирака в создании в Мосуле условий для возвращения мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН назвал освобождение Мосула "значительным шагом в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом".

"ООН готова оказать помощь правительству Ирака в будущих задачах по созданию условий, необходимых для добровольного, безопасного и достойного возвращения перемещенных людей, восстановления верховенства права в освобожденных областях, предотвращения возобновления насилия, а также способствовать привлечению всех нарушителей к ответственности", - сообщил Дюжаррик.