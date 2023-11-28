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ООН: Геополитика не может быть оправданием для отказа от ядерного разоружения

ООН: Геополитика не может быть оправданием для отказа от ядерного разоружения Рост напряженности на геополитической арене не может служить причиной отказа от полного ядерного разоружения.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 07:34
ООН: Геополитика не может быть оправданием для отказа от ядерного разоружения

Рост напряженности на геополитической арене не может служить причиной отказа от полного ядерного разоружения.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу на второй встрече стран - участниц Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая проходит в Нью-Йорке с 27 ноября по 1 декабря.

"Растущая геополитическая напряженность - это не причина откладывать достижение нашей общей цели, которая заключается в мире, свободном от ядерных вооружений. Совсем наоборот. Для человеческой, национальной и коллективной безопасности необходим скорый прогресс в сфере ядерного разоружения", - сказала Накамицу, которая выступала на заседании от имени генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.

Она отметила, что инструменты контроля за вооружениями периода Холодной войны либо разрушены, либо им грозит разрушение.

"Судя по всему, подошла к концу мировая тенденция сокращения ядерных арсеналов. В таких условиях смысл этого договора становится как никогда важным. Угроза применения или применение ядерного оружия недопустимы. Единственный способ гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет применено - его полное уничтожение", - добавила Накамицу.

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