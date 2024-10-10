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ООН: Газа стала местом с наибольшим числом детей с ампутациями

ООН: Газа стала местом с наибольшим числом детей с ампутациями Сектор Газа стал местом с наибольшим числом детей с ампутированными конечностями в новейшей истории.
Другие страны
10 октября 2024 г. 04:44
ООН: Газа стала местом с наибольшим числом детей с ампутациями

Сектор Газа стал местом с наибольшим числом детей с ампутированными конечностями в новейшей истории.

Как передает Report, об этом заявила Лиза Даутен, директор отдела по вопросам финансирования и партнерства Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Каждый день, по данным БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), 10 детей теряют одну или обе ноги. Газа стала местом с наибольшим числом детей в новейшей истории, прошедших ампутацию", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Помимо этого, указала представитель УКГВ, в секторе Газа у женщин в три раза выше риск выкидыша и смерти.

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