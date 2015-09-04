​ООН: Европа столкнулась с кризисом беженцев, а не притоком мигрантов

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Европа сейчас столкнулась, прежде всего, с кризисом беженцев, а не притоком мигрантов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш, призвавший к "массированным совместным усилиям" для решения проблемы.

"Это в первую очередь кризис беженцев, а не феномен миграции, - отмечает Гутерреш в распространенном в Женеве заявлении.- Большинство прибывающих в Грецию - это люди из зон конфликтов, таких как Сирия, Ирак или Афганистан, и они бегут оттуда, спасая свои жизни".

По словам Верховного комиссара, "Европа потерпела неудачу в том, чтобы найти совместный ответ" на кризис, и это привело к "страданиям людей". Более 2,6 тыс. человек погибли при попытке добраться до Старого Света по Средиземному морю. Те же, кому удалось достичь берегов Европы, сталкиваются с "хаосом, унижением и опасностями на границах государств и во время пути", отметил он. "Эта ситуация требует массированных совместных усилий, что невозможно при нынешнем фрагментарном подходе",- считает Гутерреш.

Он призвал не забывать, что "все государства имеют в отношении беженцев обязанности в соответствии с международным правом". Права и достоинство этих людей "должны в полной мере уважаться, независимо от их статуса".