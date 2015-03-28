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    ​ООН эвакуирует персонал из столицы Йемена

    Мятежники не дали представителям ООН в составе 140 человек покинуть город Сана

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ ООН эвакуирует персонал из столицы Йемена Саны.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель всемирной организации в Йемене Фархан Хак.

    В интервью журналистам он сказал что, ООН собирается сохранить незначительное число сотрудников в Сане.

    "Если мы почувствуем, что их необходимо временно перевести в другое место, мы так и поступим, но на данный момент мы этого не сделали", - подчеркнул Хак.

    Отметим что, ранее мятежники (хуситы) не дали представителям ООН в составе 140 человек покинуть город Сана.

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