Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ ООН эвакуирует персонал из столицы Йемена Саны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель всемирной организации в Йемене Фархан Хак.

В интервью журналистам он сказал что, ООН собирается сохранить незначительное число сотрудников в Сане.

"Если мы почувствуем, что их необходимо временно перевести в другое место, мы так и поступим, но на данный момент мы этого не сделали", - подчеркнул Хак.

Отметим что, ранее мятежники (хуситы) не дали представителям ООН в составе 140 человек покинуть город Сана.