ООН: Этнические чистки народности рохинджа в Мьянме продолжаются

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Этнические чистки и изгнание из своих домов представителей народности рохинджа в Мьянме продолжаются, несмотря на призывы ООН к правительству страны обеспечить гуманитарный доступ в штат Ракхайн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмор.

"Этническая чистка народности рохинджа в Мьянме продолжается", - заявил Э.Гилмор.

По его словам, притеснение сопровождается "кампанией террора и голода" с целью выселения людей из собственных домов.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал этнической чисткой изгнание из своих домов представителей народности рохинджа в Мьянме и призвал правительство Мьянмы "обеспечить беспрепятственный доступ в штат Ракхайн", а международное сообщество - "оказать поддержку тем, кто бежал в Бангладеш".

Отметим, что 25 августа прошлого года в штате Ракхайн между рохинджа и местной полицией произошли столкновения.

Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек. По данным ООН, из Мьянмы в Бангладеш бежали около 690 тысяч рохинджа.