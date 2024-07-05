ООН: Эскалация на границе между Израилем и Ливаном повышает риски войны

Усиление интенсивности обстрелов на границе между Израилем и Ливаном повышает риск полномасштабной войны.

Усиление интенсивности обстрелов на границе между Израилем и Ливаном повышает риск полномасштабной войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии пресс-секретаря генерального секретаря ООН.

"ООН глубоко обеспокоена ростом интенсивности вчерашних обстрелов через "голубую линию", что повышает риск полномасштабной войны. Эскалации можно и нужно избегать. Мы вновь заявляем, что опасность просчета, который может привести к внезапному и более масштабному пожару, реальна. Политическое и дипломатическое решение - единственный жизнеспособный путь для дальнейших действий", - говорится в сообщении.

Отметим, что 4 июля Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе массированных обстрелов вооруженные формирования движения "Хезболлах" выпустили по израильской территории 200 ракет и запустили не менее 20 беспилотных летательных аппаратов.