ООН: Эскалация на границе между Израилем и Ливаном повышает риски войны

Усиление интенсивности обстрелов на границе между Израилем и Ливаном повышает риск полномасштабной войны.
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"ООН глубоко обеспокоена ростом интенсивности вчерашних обстрелов через "голубую линию", что повышает риск полномасштабной войны. Эскалации можно и нужно избегать. Мы вновь заявляем, что опасность просчета, который может привести к внезапному и более масштабному пожару, реальна. Политическое и дипломатическое решение - единственный жизнеспособный путь для дальнейших действий", - говорится в сообщении.
Отметим, что 4 июля Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе массированных обстрелов вооруженные формирования движения "Хезболлах" выпустили по израильской территории 200 ракет и запустили не менее 20 беспилотных летательных аппаратов.