ООН: Cпецпосланник по Сирии планирует начать новый раунд переговоров в Женеве 11 апреля

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует возобновить межсирийские переговоры в Женеве 11 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь европейского отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи.

Фаузи сообщил, что сегодня в Женеве проводит свое очередное заседание целевая рабочая группа по прекращению враждебных действий в Сирии, а группа по гуманитарным вопросам соберется в четверг, 7 апреля.

Первый раунд полноформатных межсирийских переговоров проходил в Женеве с 14 по 24 марта.