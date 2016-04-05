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    ООН: Cпецпосланник по Сирии планирует начать новый раунд переговоров в Женеве 11 апреля

    Сегодня в Женеве проводит свое очередное заседание целевая рабочая группа по прекращению враждебных действий в Сирии

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует возобновить межсирийские переговоры в Женеве 11 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил  на брифинге в Женеве пресс-секретарь европейского отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи.

    Фаузи сообщил, что сегодня в Женеве проводит свое очередное заседание целевая рабочая группа по прекращению враждебных действий в Сирии, а группа по гуманитарным вопросам соберется в четверг, 7 апреля.

    Первый раунд полноформатных межсирийских переговоров проходил в Женеве с 14 по 24 марта.

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