ООН: Две трети территории Газы подпадают под предписание Израиля об эвакуации

Предписание Минобороны и Армии обороны Израиля об эвакуации охватывает 67% территории сектора Газа.

Предписание Минобороны и Армии обороны Израиля об эвакуации охватывает 67% территории сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"С 7 октября 2023 года эвакуация была объявлена на 236 кв. км, что равно примерно 67% сектора Газа. На этой территории до 7 октября проживали около 1,78 млн палестинцев, а к концу декабря 2023 года там размещались 210 убежищ, в которых укрывались более 770 тыс. внутренне перемещенных лиц", - говорится в заявлении управления.

Всего, по оценкам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, 75% жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.