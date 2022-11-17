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ООН: две трети населения Афганистана в 2023 году будут нуждаться в гуманитарной помощи

ООН: две трети населения Афганистана в 2023 году будут нуждаться в гуманитарной помощи В 2023 году две три населения Афганистана будут нуждаться в гуманитарной помощи, 25 млн афганцев уже живут в нищете.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 22:19
ООН: две трети населения Афганистана в 2023 году будут нуждаться в гуманитарной помощи

В 2023 году две три населения Афганистана будут нуждаться в гуманитарной помощи, 25 млн афганцев уже живут в нищете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг заместитель главы Миссии ООН по содействию Афганистану, координатор по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров, выступая по видеосвязи на неформальном заседании Совета Безопасности всемирной организации по "формуле Аррии". Встреча посвящена предотвращению экономического коллапса, восстановлению и развитию Афганистана.

"65% населения Афганистана будут нуждаться в той или иной форме гуманитарной помощи. В этом году мы ожидаем падения ВВП на 35-40%, - сказал Алакбаров. - Финансовая система обрушилась. Стоимость продуктовой корзины для населения повысилась на 30%, что заставляет семьи влезать в долги".

По его словам, ситуация привела к потере 700 тыс. рабочих мест. "Три четверти доходов населения тратится на еду, около 25 млн человек живут в нищете", - добавил координатор ООН.

"Если меры по обеспечению продовольственной безопасности не будут достаточными, повысится уровень недоедания среди населения, шаги по поддержке сельского хозяйства не помогут избежать самого худшего сценария", - отметил представитель ООН. "В 2023 году две три населения будут нуждаться в гуманитарной помощи. Весьма вероятно, что третий год подряд Афганистан столкнется с засухой", - заявил Алакбаров.

В заседании принимают участие постпреды входящих в Совет Безопасности ООН государств, представители гуманитарных агентств, эксперты и СМИ.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin azərbaycanlı rəsmisi Əfqanıstanda humanitar böhranla bağlı xəbərdarlıq edib

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