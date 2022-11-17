ООН: две трети населения Афганистана в 2023 году будут нуждаться в гуманитарной помощи

В 2023 году две три населения Афганистана будут нуждаться в гуманитарной помощи, 25 млн афганцев уже живут в нищете.
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"65% населения Афганистана будут нуждаться в той или иной форме гуманитарной помощи. В этом году мы ожидаем падения ВВП на 35-40%, - сказал Алакбаров. - Финансовая система обрушилась. Стоимость продуктовой корзины для населения повысилась на 30%, что заставляет семьи влезать в долги".
По его словам, ситуация привела к потере 700 тыс. рабочих мест. "Три четверти доходов населения тратится на еду, около 25 млн человек живут в нищете", - добавил координатор ООН.
"Если меры по обеспечению продовольственной безопасности не будут достаточными, повысится уровень недоедания среди населения, шаги по поддержке сельского хозяйства не помогут избежать самого худшего сценария", - отметил представитель ООН. "В 2023 году две три населения будут нуждаться в гуманитарной помощи. Весьма вероятно, что третий год подряд Афганистан столкнется с засухой", - заявил Алакбаров.
В заседании принимают участие постпреды входящих в Совет Безопасности ООН государств, представители гуманитарных агентств, эксперты и СМИ.