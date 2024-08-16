ООН доставила за два месяца только половину необходимого продовольствия в Газу

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН смогла доставить лишь половину необходимого количества продовольствия в сектор Газа за последние два месяца.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН смогла доставить лишь половину необходимого количества продовольствия в сектор Газа за последние два месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила региональный директор ВПП по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер.

"Нам не удается доставлять в сектор Газа достаточное количество продовольствия. За последние два месяца мы привезли примерно половину необходимого объема", - сказала она.

Флейшер связала нехватку продовольствия с длительными задержками на израильских контрольно-пропускных пунктах и атаками мародеров, препятствующих свободному передвижению представителей ВПП по сектору Газа. Она отметила, что путь из города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа до КПП на северной границе с Израилем стал занимать 4 часа вместо 40 минут из-за разрушенных дорог и задержек на пропускных пунктах.