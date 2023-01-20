ООН доставила гуманитарную помощь населению пригородов украинского Соледара

Первая колонна ООН с гуманитарной помощью с запасами продовольствия, воды, средств гигиены и медикаментов прибыла в район украинского города Соледар, где ведутся ожесточенные бои между украинскими и российскими войсками.

Первая колонна ООН с гуманитарной помощью с запасами продовольствия, воды, средств гигиены и медикаментов прибыла в район украинского города Соледар, где ведутся ожесточенные бои между украинскими и российскими войсками.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Рейтерс.

Представитель ООН сообщил, что колонна из трех грузовиков с гуманитарной помощью доставила ее 800 гражданским лицам в район недалеко от Соледара в восточной части Донецкой области Украины.

Йенс Ларке из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сообщил, что машины, которые отправились из Днепра, разгружались в пятницу утром в районах, подконтрольных украинскому правительству, не уточнив точного места.

"Наши коллеги в Украине только что прибыли в контролируемые правительством районы вблизи Соледара", - сказал он, добавив, что продукты и материалы предоставлены структурами ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения и Детский фонд ООН.

"Мы заранее уведомили стороны конфликта", - подчеркнул официальный представитель.