​Первый в истории договор ООН о продаже оружия вступил в силу

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня вступает в силу международный договор, регламентирующий торговлю оружием.

Как передает Report, его одобрили в 2013 году на Генассамблее ООН 130 стран мира.

Сторонники принятия договора уверены в том, что теперь продажа оружия станет более прозрачной и сможет предотвратить поставки оружия преступникам.

Договор был подписан представителями 130 стран, но на данный момент документ ратифицировали только 62 страны.

Противниками принятия договора выступили три страны: Сирия, Северная Корея и Иран. 23 страны, включая Россию и Китай, воздержались.

По оценке экспертов, ежегодный официальный оборот глобального рынка вооружений составляет около 85 млрд. долларов, но, по словам экспертов, эта цифра сильно занижена.