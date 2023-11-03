О нас

ООН: До конца года на гуманитарные нужды Газы и Западного берега потребуется $1,2 млрд

ООН: До конца года на гуманитарные нужды Газы и Западного берега потребуется $1,2 млрд По меньшей мере 1,2 млрд долларов потребуется на оказание гуманитарной помощи Газе и Западному берегу Иордана до конца года.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 14:26
ООН: До конца года на гуманитарные нужды Газы и Западного берега потребуется $1,2 млрд

По меньшей мере 1,2 млрд долларов потребуется на оказание гуманитарной помощи Газе и Западному берегу Иордана до конца года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

"Расходы на нужды 2,7 млн человек, то есть всего населения Газы и 500 тыс. человек на Западном берегу, оцениваются в 1,2 млрд долларов", - отметил Ларке.

Он пояснил, что в первоначальном призыве, опубликованном 12 октября, речь шла о выделении 294 млн долларов на поддержку почти 1,3 млн человек.

"С тех пор ситуация стала еще более отчаянной. В пересмотренном срочном призыве будут отражены потребности в продовольствии, воде, медицинском обслуживании, жилье, гигиене и других неотложных приоритетах после массированных бомбардировок в секторе Газа. Мы призываем доноров оперативно предоставить ресурсы для реагирования", - подчеркнул представитель УКГВ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi