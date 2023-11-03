ООН: До конца года на гуманитарные нужды Газы и Западного берега потребуется $1,2 млрд

По меньшей мере 1,2 млрд долларов потребуется на оказание гуманитарной помощи Газе и Западному берегу Иордана до конца года.

По меньшей мере 1,2 млрд долларов потребуется на оказание гуманитарной помощи Газе и Западному берегу Иордана до конца года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

"Расходы на нужды 2,7 млн человек, то есть всего населения Газы и 500 тыс. человек на Западном берегу, оцениваются в 1,2 млрд долларов", - отметил Ларке.

Он пояснил, что в первоначальном призыве, опубликованном 12 октября, речь шла о выделении 294 млн долларов на поддержку почти 1,3 млн человек.

"С тех пор ситуация стала еще более отчаянной. В пересмотренном срочном призыве будут отражены потребности в продовольствии, воде, медицинском обслуживании, жилье, гигиене и других неотложных приоритетах после массированных бомбардировок в секторе Газа. Мы призываем доноров оперативно предоставить ресурсы для реагирования", - подчеркнул представитель УКГВ.