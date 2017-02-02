ООН: дни ИГ в Ираке сочтены, но восстановление страны затянется на годы

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Военная кампания по изгнанию террористов группировки ИГ из Ирака почти выиграна, однако восстановление страны и гуманитарный кризис могут затянуться на годы.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил специальный посланник генсека ООН по Ираку Ян Кубиш.

"В обозримом будущем операции по освобождению Ирака завершатся. Дни так называемой ИГ сочтены", — заявил Кубиш на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил храбрость иракских сил безопасности, сил народного ополчения и добровольцев, а также "мучеников, которые принесли себя в жертву борьбе с международными террористами ИГ за свободный и единый Ирак".

Кубиш отдал должное премьер-министру Ирака, который "через три месяца после начала операции, 24 января, объявил о прекращении боевых действий в восточном Мосуле". При этом, по оценке представителя ООН, боевые действия в западной части Мосула, в частности, из-за ведения операций в городских условиях, станут большим вызовом.

Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов группировки ИГ в ходе идущей с октября 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США.