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    ООН: Для урегулирования ситуации в Сирии важны пять стран, в том числе РФ

    Пан Ги Мун добавил, что у конфликта в САР нет военного решения, и призвал приложить усилия для поиска политического решения

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Важными игроками при урегулировании сирийского кризиса являются Россия, США, Иран, Турция и Саудовская Аравия. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение озвучил сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества королевства Хосе Мануэлем Гарсиа-Маргальо и Марфилем.

    По словам генсека, данные пять стран "очень важны" при решение ситуации в Сирии. Пан Ги Мун отметил, что этим государствам "необходимо действовать сообща". Он добавил, что у конфликта в САР "нет военного решения", и призвал "приложить усилия для поиска политического решения".

    Комментируя миграционный кризис, Пан Ги Мун сказал, что люди бегут в Европу "из-за страха за свою жизнь". В этой связи административный глава ООН в очередной раз призвал к "международной солидарности". 

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