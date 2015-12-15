ООН: для оказания гумпомощи Сирии в 2016 году потребуется 3,2 млрд. долларов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Для оказания гуманитарной помощи Сирии в 2016 году потребуется 3,2 млрд. долларов. В поддержке нуждаются около 13,5 млн. человек, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О`Брайен по итогам визита в страну, информирует Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

Текст выступления О`Брайена был распространен пресс-службой ООН в понедельник.

"ООН и наши партнеры завершили работу над планом по гуманитарным действиям на 2016 год: нам необходимо 3,2 млрд. долларов для помощи 13,5 млн. сирийцев, которые нуждаются в различной поддержке", — сказал он.

О`Брайен подчеркнул, что около 6,5 млн. человек в Сирии являются внутренними переселенцами. 72% жителей страны не имеют доступа к питьевой воде. 2 млн. детей не посещают школы.

"Нам чрезвычайно нужны дополнительные средства, чтобы продолжить работу, и я надеюсь, что международное сообщество сделает щедрые взносы на (донорской — ред.) конференции по Сирии в Лондоне 4 февраля", — подчеркнул заместитель генсека ООН.

По данным ООН, с начала конфликта в Сирии, погибли более 250 тыс. человек.