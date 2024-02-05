ООН: Для оценки деятельности БАПОР назначена независимая группа

Для оценки деятельности 12 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет создана независимая группа.

Для оценки деятельности 12 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет создана независимая группа.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

Он отметил, что генеральный секретарь, проконсультировавшись с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини, назначил независимую обзорную группу для того, чтобы оценить, делает ли агентство в рамках своих полномочий все, чтобы обеспечить нейтральность, а также для того, чтобы дать ответ на обвинения в серьезных нарушениях.

С.Дюжаррик подчеркнул, что группу возглавит экс-глава МИД Франции Катрин Колонна.

Группа начнет свою работу с 14 февраля, и, как ожидается, подготовит промежуточный доклад для генсека ООН к концу марта. Финальная версия доклада, работу над которой планируется завершить к концу апреля, будет опубликована для общественности. Указывается, что работа группы будет проходить параллельно с внутренним расследованием деятельности БАПОР всемирной организацией.

Отметим, что Ф.Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии.