ООН: ​​деятельность судов в рамках Черноморской зерновой инициативы восстановлена

Совместный координационный центр, действующий в Стамбуле в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН, сообщил об утверждении направления движения новых судов.
Как передает американское бюро
Он напомнил, что "зерновая сделка" была возобновлена по инициативе Турции и ООН.
"Движение судов восстановлено впервые с 4 мая. Сегодня в порты Одессы и Черноморска отправились три новых корабля. Еще три судна ждут отправки, два из них - в Стамбуле, еще один - в украинском порту", - подчеркнул он.
Ф.Хак призвал стороны обеспечить беспрепятственное движение судов.
Напомним, что 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении "зерновой сделки" еще на 60 дней.