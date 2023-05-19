ООН: ​​деятельность судов в рамках Черноморской зерновой инициативы восстановлена

Совместный координационный центр, действующий в Стамбуле в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН, сообщил об утверждении направления движения новых судов.

Совместный координационный центр, действующий в Стамбуле в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН, сообщил об утверждении направления движения новых судов.

Как передает американское бюро Report , об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на регулярном брифинге в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Он напомнил, что "зерновая сделка" была возобновлена по инициативе Турции и ООН.

"Движение судов восстановлено впервые с 4 мая. Сегодня в порты Одессы и Черноморска отправились три новых корабля. Еще три судна ждут отправки, два из них - в Стамбуле, еще один - в украинском порту", - подчеркнул он.

Ф.Хак призвал стороны обеспечить беспрепятственное движение судов.

Напомним, что 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении "зерновой сделки" еще на 60 дней.