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ООН: ​​деятельность судов в рамках Черноморской зерновой инициативы восстановлена

ООН: ​​деятельность судов в рамках Черноморской зерновой инициативы восстановлена Совместный координационный центр, действующий в Стамбуле в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН, сообщил об утверждении направления движения новых судов.
Другие страны
19 мая 2023 г. 06:11
ООН: ​​деятельность судов в рамках Черноморской зерновой инициативы восстановлена

Совместный координационный центр, действующий в Стамбуле в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН, сообщил об утверждении направления движения новых судов.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на регулярном брифинге в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Он напомнил, что "зерновая сделка" была возобновлена по инициативе Турции и ООН.

"Движение судов восстановлено впервые с 4 мая. Сегодня в порты Одессы и Черноморска отправились три новых корабля. Еще три судна ждут отправки, два из них - в Стамбуле, еще один - в украинском порту", - подчеркнул он.

Ф.Хак призвал стороны обеспечить беспрепятственное движение судов.

Напомним, что 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении "зерновой сделки" еще на 60 дней.

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