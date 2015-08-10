ООН: Число жителей Земли превысит 11 млрд. к 2100 году

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Число жителей планеты вырастет почти до 10 млрд. к 2050 году и достигнет отметки в 11,2 млрд. к рубежу столетий в основном за счет взрывообразного роста в численности жителей Африки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили эксперты ООН на Объединенной встрече статистиков в американском Сиэтле.

Джон Уилмот (John Wilmot), директор отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН (DESA), представил в рамках встречи очередной доклад-прогноз организации по тому, как будет меняться численность населения планеты в ближайшие сто лет.

Как показывают уточненные демографические модели Фонда, численность населения планеты продолжит стремительно расти в первой половине 21 века, и достигнет к 2050 году отметки в 9,8 млрд. людей. К концу столетия на планете будет жить как минимум 9,5 млрд. и как максимум 13,3 млрд. людей. Наиболее вероятный прогноз, по словам ученого - 11,2 млрд. жителей Земли.

Большая часть этого роста, отметил Уилмот, придется не на Китай или Индию, где введены политики ограничения рождаемости, а страны экваториальной и южной Африки, еще не исчерпавшие пределов взрывообразного роста населения. Сегодня на территории этого континента проживает около 1,2 млрд. человек, и к концу столетия их численность утроится – в Африке будет жить от 3,4 до 5,6 млрд. людей.

Как отметил директор, рождаемость во многих африканских странах, вопреки прогнозам и ожиданиям экспертов ООН, продолжает расти и не начинает падать. Благодаря этому численность населения в некоторых из них, к примеру, Нигерии, может увеличиться в 4 раза к 2100 году, и будет достигать как минимум 439 млн. человек. Если это произойдет, то Нигерия может обогнать по числу жителей США, где к концу столетия будет проживать около 450 млн. людей.

Рост населения планеты будет сопровождаться увеличением числа пожилых и престарелых людей в развитых и развивающихся странах. Соотношение молодых и пожилых людей во многих из них, в частности в Китае и Мексике, упадет в 3-4 раза, что может привести к коллапсу пенсионных систем, перегрузке здравоохранения и социальных служб.

По этой причине Уилмот и другие авторы доклада предлагают правительствам этих стран подготовиться к росту числа пожилых людей заранее, и запастись ресурсами, которые понадобятся через 60-70 лет, уже сегодня.