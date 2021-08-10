ООН: Число жертв столкновений в Мьянме с начала февраля достигло 962

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер считает, что

"В Мьянме сложилась сложная атмосфера для жизни людей, число жертв столкновений с начала февраля достигло 962".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила Специальный посланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер на брифинге по видеосвязи.

"Ситуация очень сложная. На данный момент 962 человека погибли. Мы также подсчитали, что 7 084 человека были арестованы", - отметила спецпосланник. По словам представителя ООН, столкновения между военными и противниками новой власти продолжаются.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах.