ООН: Число жертв среди мирных жителей Украины в 2025 году в результате российских обстрелов выросло в 1,5 раза

Ракетные обстрелы и атаки дронами со стороны России привели к увеличению жертв среди гражданского населения Украины – за 5 месяцев 2025 года их число выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ракетные обстрелы и атаки дронами со стороны России привели к увеличению жертв среди гражданского населения Украины – за 5 месяцев 2025 года их число выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине.

Согласно ежемесячному докладу миссии, только в мае в результате российских атак по всей территории Украины погибли 183 человека, еще 836 получили ранения. Основной урон нанесли ракеты дальнего действия и дроны-камикадзе.

"Этот год стал разрушительным для мирных жителей Украины - погибших и раненых значительно больше, чем за тот же период 2024 года. Усиление ударов с применением ракет и барражирующих боеприпасов дальнего радиуса действия в сочетании с частыми атаками дронов ближнего радиуса вдоль линии фронта создают смертельную угрозу для гражданского населения", - подчеркнула глава миссии Даниэль Белл.

По ее словам, с начала июня интенсивность обстрелов еще больше возросла, российские военные выпустили по Украине более 1500 боеприпасов дальнего радиуса действия: "За последние пять дней погибли по меньшей мере 19 мирных жителей, еще 205 получили ранения в различных городах страны. (…) При таких темпах и масштабах эскалации дальнейшие жертвы среди гражданского населения неизбежны", - подчеркнула Белл.

Гюльнар Махмудова