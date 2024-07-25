ООН: Число жертв оползня в Эфиопии может достичь 500 человек

Число погибших в результате оползня, произошедшего 22 июля в труднодоступном районе на юге Эфиопии, уже составило 257 человек и может достичь 500.

Число погибших в результате оползня, произошедшего 22 июля в труднодоступном районе на юге Эфиопии, уже составило 257 человек и может достичь 500.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Согласно информации, предоставленной местными властями, число погибших, как ожидается, возрастет до 500", - приводит данные ООН Agence France-Presse.

Отмечается, что операции по оказанию помощи продолжаются.

Ранее сообщалось о 229 погибших. Оползень сошел в районе Гезе-Гофа на юге страны. В Эфиопии сейчас разгар сезона дождей, который начался в июле и, как ожидается, продлится до середины сентября. Постоянные дожди иногда вызывают оползни в некоторых частях восточноафриканской страны.