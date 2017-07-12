ООН: Число жертв холеры в Йемене превышает официальные данные

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Количество жертв холеры в Йемене может значительно превышать официальные данные.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

"Около 16 миллионов человек не имеют доступа к воде соответствующего качества, средствам очистки и гигиены", - подчеркнул О'Брайен. Он заявил о фактическом развале системы здравоохранения страны.

"По оценкам, 55% медучреждений закрылись из-за повреждений, разрушений и нехватки средств. Около 30 тысяч медицинских работников не получали зарплату почти год", - заявил представитель ООН.

По последним данным, голод грозит 7 миллионам человек в Йемене, включая 2,3 миллиона детей, из них 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет крайне истощены.

"Они уязвимы перед болезнями, и им может грозить медленная и мучительная смерть", - заявил О'Брайен.