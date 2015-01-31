ООН: Число вынужденных переселенцев в мире достигло рекордной цифры

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ На сегодняшний день число внутренне перемещенных лиц достигло рекордной цифры со времен Второй мировой войны. Сегодня их 33 млн. человек. Многие находятся в таком положении десятки лет. Как сообщает Report, об этом заявила заместитель Координатора чрезвычайной помощи ООН Кан Гюн Ва на заседании Совета Безопасности, посвященном защите гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта.

Она отметила, что современные конфликты самым негативным образом сказываются на положении гражданских лиц, которые составляют подавляющее большинство жертв. "Сейчас больше, чем когда-либо защита гражданских лиц должна быть во главе нашей повестки дня", - сказала заместитель Координатора чрезвычайной помощи ООН.

Она отметила, что в начале 2014 года ООН обратилась к донорам с призывом предоставить средства для оказания помощи 52 млн. человек. К концу года нуждающихся в помощи было уже 76 млн. человек.