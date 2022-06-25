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ООН: Число украинских беженцев превысило 12 млн человек

ООН: Число украинских беженцев превысило 12 млн человек Война в Украине затронула практически все сферы жизни, вынудила более 12 миллионов украинцев, в том числе миллионы детей, покинуть свои дома и спасаться бегством.
Другие страны
25 июня 2022 г. 05:16
ООН: Число украинских беженцев превысило 12 млн человек

Война в Украине затронула практически все сферы жизни, вынудила более 12 миллионов украинцев, в том числе миллионы детей, покинуть свои дома и спасаться бегством.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад.

"Под угрозой оказалось будущее целого поколения. Миллионы людей могут оказаться в нищете. Эта война, как отметил представитель ООН, сотрясла мировые продовольственные рынки, что может обернуться дестабилизацией ситуации далеко за пределами Украины", - сказал он.

По его словам, продолжающаяся война в Украине, привела к немыслимым человеческим жертвам и разрушениям, а также к потрясениям на мировых продовольственных рынках.

"Исполняется четыре месяца с момента эскалации войны в Украине. Эта война - не что иное, как вереница потерь - потерь жизней, потерь домов, потерь работы", - отметил Амин Авад.

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