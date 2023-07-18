ООН: Число погибших гражданских лиц в Украине превысило 9,2 тысячи

Количество гражданских лиц, погибших в результате конфликта в Украине, превышает 9,2 тысячи.

Количество гражданских лиц, погибших в результате конфликта в Украине, превышает 9,2 тысячи.

Как передает ТАСС, об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Она подчеркнула, что по прошествии 500 дней с начала войны в Украине погибли 9 287 гражданских, в том числе 537 детей. Пострадали 16 384 человека, в том числе 1 117 детей. "Речь идет лишь о подтвержденных случаях. Настоящее число жертв, вероятно, значительно выше", - отметила Дикарло.

Число беженцев с Украины, по словам замгенсека ООН, составляет 6,3 млн человек, внутренне перемещенных лиц - 5,1 млн человек.