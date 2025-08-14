ООН: Число погибших гражданских лиц в Украине от действий российских войск в июле достигло максимума за последние 3 года

О нас

14 августа 2025 г. 14:51
В июле текущего года число жертв среди гражданских лиц в Украине от действий российских военных достигло трехлетнего максимума.

Как передает Report, об этом сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ).

По ее данным, в июле в Украине погибли 286 мирных жителей, еще 1 388 получили ранения, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превысило статистику июня 2025 года. ММПЛУ подтвердила жертвы среди гражданских лиц в 18 из 24 областей Украины.

"Второй месяц подряд количество жертв среди гражданских лиц в Украине обновляет трехлетний максимум. Только за первые три месяца после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации было больше погибших и раненых, чем за последний месяц", - отметила председатель ММПЛУ Даниэль Белль.

ММПЛУ подчеркивает, что большое количество жертв среди гражданских лиц в июле продолжило тенденцию к росту в 2025 году. Число жертв за январь-июль 2025 года превысило аналогичный период 2024 года на 48%.

"Риск значительно выше, чем в прошлом году, и продолжает расти", - добавила председатель ММПЛУ.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ММПЧУ задокументировала гибель по меньшей мере 13 883 гражданских лиц, включая 726 детей, и 35 548 раненых, среди которых 2 234 ребенка.

Версия на азербайджанском языке Ukraynada ötən ay müharibədə mülki şəxslər arasında ölənlərin sayı maksimuma çatıb

